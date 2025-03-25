بشير التابعي يهاجم مجلس الزمالك بسبب زيزو: فاشل وعمل شرخ كبير بين الجماهير واللاعب

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لجنة التخطيط للكرة بالقلعة البيضاء، فشلت في حسم ملف تجديد أحمد مصطفى زيزو.

ميدو فشل في التجديد لزيزو

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زيزو يستطيع التواجد في التشكيل الأساسي في الأهلي، وسيكون رقم واحد".



وتابع: "وقعت للأهلي مع عدلي القيعي، وجلست مع محمود الخطيب، وكان القيعي ينفي التفاوض معي، وكنت هتجنن".



وأضاف: "مجلس الزمالك فاشل، ونجح في عمل شرخ كبير بين الجماهير وزيزو، ولجنة التخطيط، فشلت في حسم ملف زيزو".



وأكمل: "تجديد ملف زيزو، سيكون إضافة كبيرة لمجلس الزمالك، ويسعد الجماهير، والإدارة لا ترغب في استمرار اللاعب".

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