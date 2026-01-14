النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

الأربعاء 14 يناير 2026
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى إخطارا من رئيس حزب مستقبل وطن، باختيار النائب أحمد عبد الجواد، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط اختيار الهيئات البرلمانية، والأحزاب التي يحق أن يكون لها هيئة برلمانية. 

من يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية في مجلس النواب

وتنص المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

إخطار الأحزاب باختيار الهيئات البرلمانية في مجلس النواب 

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتفعيلا للنصوص اللائحية فإن 11 حزبا فقط سيكون لها هيئات برلمانية في مجلس النواب الحالي.

 ترتيب الأحزاب في مجلس النواب 2026

يأتي ذلك وفقا لتوزيع مقاعد مجلس النواب 2026 من حيث الانتماء الحزبي، والذي جاءت على النحو التالي:

مستقبل وطن: 227

حماة الوطن: 91

الجبهة الوطنية: 65

الشعب الجمهوري: 25

العدل: 11

المصري الديمقراطي: 11

الوفد: 10

الإصلاح والتنمية: 9

النور: 6

التجمع: 5

المؤتمر: 4

وفي المقابل سيكون هناك 4 أحزاب سياسية بدون هيئة برلمانية في مجلس النواب الحالي، نظرا لأن عدد نوابها أقل من 3 أعضاء.

أحزاب بدون هيئات برلمانية في مجلس النواب 2026

وتضم الأحزاب التي لن يكون لها هيئات برلمانية في مجلس النواب 2026 ما يلي:

الحرية المصري: 2

المحافظين: 1

إرادة جيل: 1

الوعي: 1

مجلس النواب يطالب الأحزاب بالإخطار بممثلي الهيئات البرلمانية 

جدير بالذكر أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، دعا الأحزاب السياسية، بسرعة موافاة المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية في المجلس خلال دور الانعقاد الأول. 

الجريدة الرسمية