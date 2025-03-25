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بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

عودة طائرة أمريكية
عودة طائرة أمريكية متجه إلى الصين، فيتو

في واقعة غريبة عادت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" متجهة من لوس أنجلوس إلى الصين أدراجها بعد أن تذكر أحد الطيارين أنه لم يحضر جواز سفره.


وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من طراز بوينج 787، كانت متجهة من لوس أنجلوس إلى الصين، اضطرت إلى العودة أدراجها نهاية هذا الأسبوع بعد اكتشاف إقلاع أحد الطيارين بدون جواز سفره.

وكانت الرحلة 198 غادرت مطار لوس أنجلوس الدولي الساعة 2 ظهرا يوم السبت، وعلى متنها 257 راكبا و13 من أفراد الطاقم، واتجهت نحو الشمال الغربي فوق المحيط الهادئ، متجهة إلى شنغهاي بالصين.

وبعد ساعتين، استدارت الطائرة وعادت أدراجها متجهة إلى سان فرانسيسكو، حيث هبطت حوالي الساعة 5 مساء، وفقا لموقع FlightAware.

وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" في بيان: "لم يكن جواز سفر الطيار على متن الطائرة. رتبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم ذلك المساء. وقدمت للعملاء قسائم وجبات وتعويضات".

وقالت "سي إن إن" إن الطاقم الجديد انطلق بالطائرة وركابها حوالي الساعة 9 مساء، وهبط في شنغهاي متأخرًا عن الموعد المحدد بست ساعات تقريبًا.

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