بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) داخل مصر

تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، طالب فيه بإغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) للمراهنات الإلكترونية، في مصر وتجريم التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها بكافة الوسائل.

وأكد القاسمي، في بلاغه أن المنصة تعد إحدى كبرى منصات القمار والمراهنات عالميًّا، مشيرًا إلى أنها مدانة في العديد من الدول بتهم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المستخدمين ورفض رد الودائع المالية.

ووفق البلاغ شدد القاسمي على ضرورة حظرها داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.

كما أشار إلى أن المادة 352 والمادة 353 من قانون 73 لسنة 1967 وقانون 1 لسنة 1973، تجرمان القمار وتعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.

وقال القاسمي، إن منصة “وان إكسبت” قد تمت إدانتها في عدة دول، حيث ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، كما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على القائمة السوداء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، ودول أخرى، بعد تورطها في قضايا احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.

وطالب القاسمي، في بلاغه باتخاذ عدة إجراءات حاسمة، أبرزها، إغلاق منصة "وان إكسبت" (1XBET) داخل جمهورية مصر العربية، ومنع أي فروع لها من العمل داخل البلاد، وتجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها، ومنع تحويل أي أموال لصالحها، وإيقاف أي تعاملات مالية للبنوك المصرية مع المنصة، وتجميد أرصدتها داخل مصر.

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