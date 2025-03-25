الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

وفاة طفلة وإصابة
وفاة طفلة وإصابة سيدات من التدافع بمسجد العتيق بالأقصر، فيتو

أصيب المصلون بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحالة من الذعر والهلع أثناء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.

 

تفاصيل حادث العوامية أثناء صلاة التهجد 

روى شهود عيان أن الدخان المتصاعد شاهدته بعض السيدات أثناء الصلاة، مما دفعهن للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد وعلت الأصوات بالصراخ، وقد تسبب هذا الاعتقاد الخاطئ في حالة من التدافع الشديد بين السيدات اللاتي حاولن الهروب من المسجد خوفًا على حياتهن.

وفاة وإصابات 

وتسببت حالة التدافع عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة التزاحم.

وعلى الفور، استجابت هيئة الإسعاف المصرية للبلاغ، وقامت بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، كما توجهت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات الأولية أنه لا يوجد أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان المتصاعد كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، وهو ما أدى إلى هذا الذعر المؤسف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر العوامية صلاة التهجد مديرية أمن الأقصر الذعر المواطنين دخان

مواد متعلقة

تفاصيل استعدادات شركة مياه الشرب في الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

التفاصيل الكاملة لاستعددادت تموين الأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

توقيع 14 عقد عمل بالقطاع الخاص لذوي الهمم في الأقصر

الأكثر قراءة

العبد تتقدم بشكوى رسمية لوقف إعلان "بلبن"، وتتخذ إجراءات قانونية لحماية علامتها التجارية

كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

بالتزامن مع وقفة العيد، انخفاض درجات الحرارة 6 درجات مئوية

مش عشان ابن الوزير، أشرف صبحي: ابني بيلعب رياضة وبيشق طريقه بدراعه

وفيات ومصابون في تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وشاحنة نقل ثقيل بأسوان

الخارجية المصرية تدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة خاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نجم الأهلي السابق: زيزو ما لوش مكان في الأهلي وتريزيجيه أفضل منه

منوعات

المزيد

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟ الأزهر يجيب مستندا إلى موقف سيدنا عمر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية