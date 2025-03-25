كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

أصيب المصلون بالمسجد العتيق بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحالة من الذعر والهلع أثناء صلاة التهجد، وذلك إثر تصاعد دخان من أحد الأحواش المجاورة للمسجد.

تفاصيل حادث العوامية أثناء صلاة التهجد

روى شهود عيان أن الدخان المتصاعد شاهدته بعض السيدات أثناء الصلاة، مما دفعهن للاعتقاد بوجود حريق داخل المسجد وعلت الأصوات بالصراخ، وقد تسبب هذا الاعتقاد الخاطئ في حالة من التدافع الشديد بين السيدات اللاتي حاولن الهروب من المسجد خوفًا على حياتهن.

وفاة وإصابات

وتسببت حالة التدافع عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وإصابة عدد آخر من السيدات بحالات إغماء واختناق وإصابات طفيفة نتيجة التزاحم.

وعلى الفور، استجابت هيئة الإسعاف المصرية للبلاغ، وقامت بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، كما توجهت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات الواقعة.

ودلت التحريات الأولية أنه لا يوجد أي حريق داخل المسجد، وأن الدخان المتصاعد كان ناتجًا عن حرق مخلفات في أحد الأحواش المجاورة، وهو ما أدى إلى هذا الذعر المؤسف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.