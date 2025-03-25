للمرة الثانية خلال 48 ساعة، غارات إسرائيلية على مطار تدمر العسكري (فيديو)
شن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري بريف حمص، للمرة الثانية خلال يومين، بالتزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.
يشار إلى أن تقارير عبرية كانت قد ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي السابق على قاعدتي تدمر وتيفور وسط سوريا، جاء بعد أن رصد سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا القدرات الإستراتيجية في تلك القواعد العسكرية.
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "هدف الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".
وأشار تقرير الصحيفة الذي نشر السبت الماضي إلى أن "إدارة المخابرات الجوية قامت في الآونة الأخيرة بمراقبة الأسلحة والقدرات الإستراتيجية في قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين الواقعتين تحت سيطرة جيش الأسد" وفق تعبيره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا