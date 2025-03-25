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خارج الحدود

للمرة الثانية خلال 48 ساعة، غارات إسرائيلية على مطار تدمر العسكري (فيديو)

مطار تدمر، فيتو
مطار تدمر، فيتو

شن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري بريف حمص، للمرة الثانية خلال يومين، بالتزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

يشار إلى أن تقارير عبرية كانت قد ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي السابق على قاعدتي تدمر وتيفور وسط سوريا، جاء بعد أن رصد سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا القدرات الإستراتيجية في تلك القواعد العسكرية.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "هدف الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".

وأشار تقرير الصحيفة الذي نشر السبت الماضي إلى أن "إدارة المخابرات الجوية قامت في الآونة الأخيرة بمراقبة الأسلحة والقدرات الإستراتيجية في قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين الواقعتين تحت سيطرة جيش الأسد" وفق تعبيره.

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مطار تدمر العسكري ريف حمص حمص الاجواء السورية سورية

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