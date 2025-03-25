للمرة الثانية خلال 48 ساعة، غارات إسرائيلية على مطار تدمر العسكري (فيديو)

شن طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار تدمر العسكري بريف حمص، للمرة الثانية خلال يومين، بالتزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية في الأجواء السورية.

استهداف محيط مدينة تدمر بعدة غارات قبل قليل من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي#تدمر #حمص pic.twitter.com/pC8wEuHR2p — Omar Alhariri (@omar_alharir) March 25, 2025

يشار إلى أن تقارير عبرية كانت قد ذكرت أن الهجوم الإسرائيلي السابق على قاعدتي تدمر وتيفور وسط سوريا، جاء بعد أن رصد سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا القدرات الإستراتيجية في تلك القواعد العسكرية.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "هدف الهجمات هو الحفاظ على التفوق الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة".

وأشار تقرير الصحيفة الذي نشر السبت الماضي إلى أن "إدارة المخابرات الجوية قامت في الآونة الأخيرة بمراقبة الأسلحة والقدرات الإستراتيجية في قاعدتي تدمر وتيفور العسكريتين الواقعتين تحت سيطرة جيش الأسد" وفق تعبيره.

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