آية سماحة: حصلت صعوبات مادية لأسرتي واضطررت إلى بيع هدومي على إنستجرام (فيديو)

قالت الفنانة آية سماحة: "كنت بعيش في مستوى مادي معين لكن حصلت صعوبات مادية لأسرتي ولم يعد عندي القدرة أن أشتري اللي نفسي فيه مثل لبس معين وأكل وخروجات، وده علمني أن أقول دي إني ما ينفعش أقول دي الظروف، كل واحد بيتحمل ظروفه".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار: "لما الفلوس قلت كتير فضلت وسط ناس في نفس المستوى، لكن أنا ما بقيتش في نفس المستوى".

وعن طريقة تغلبها على الظروف التي واجهتها قالت آية سماحة: "لما ما كانش في شغل ابتديت أفكر إزاي أعمل فلوس بعت هدومي على إنستجرام وحاجات بتاعتي مش عايزاها، واشتغلت في شركة سياحة، وخرجت من الجامعة في سنة تالتة، وبدأت آخد ورش تمثيل علشان ده اللي بحبه".

مسلسل "الكابتن"

وشاركت آية سماحة في بطولة مسلسل "الكابتن"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

ويتكون من 15 حلقة، من بطولة أكرم حسني وآية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل "أشغال شقة جدا"

كما شاركت آية سماحة كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة جدا"، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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