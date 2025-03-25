ما لحقوش يتسحروا، مصرع وإصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبدرشين

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق بالبدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث البدرشين اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى طريق بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

انقلاب ميكروباص بالبدرشين

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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