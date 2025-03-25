بـ"الباليستي"، الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثي، استهداف مطار بن جوريون في وسط إسرائيل، وحاملة طائرات أمريكية وعدد من القطع البحرية التابعة لها في البحر الأحمر، في أعقاب قصف أمريكي على مواقع الحوثيين في صعدة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، "إن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخين بالستيين، فيما استهدفت الثانية عددا من المدمرات الأمريكية بالإضافة إلى حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر".

وأضاف يحيى سريع أن القطع الأمريكية تمت مهاجمتها بعدد من الصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى أن الاشتباك استمر لعدة ساعات.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن هذه العملية تأتي "ردا على مجازر العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة".

وشدد يحيى سريع على أن عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي وأن هذه العمليات بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

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