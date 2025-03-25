حكاية بطل هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية، الزمالك مشاه والبنك الأهلي استغنى عنه ببلاش (فيديو)

دورات كرة القدم الرمضانية، تعتبر الدورات الرمضانية لكرة القدم في معظم مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية سمة مميزة وطقوس معتادة لشهر رمضان الكريم.. وتشهد تلك الدورات تنظيما رائعا وتنافسا كبيرا بين كل الفرق، ولا تخلو من الإثارة كما يتم خلالها تقديم جوائز قيمة للفائزين.

إحراز الهدف بطريقة "رابونا"

فيما شهدت إحدى الدورات الرمضانية بمركزمنيا القمح هدفًا خرافيًّا نال إعجاب النشطاء منصات التواصل الاجتماعي سجله تهامي سعيد لاعب نادي المجد السكندري الذي يلعب حاليًّا في الدوري المصري القسم الثاني بمجموعة بحري.

وتمكن لاعب الفريق السكندري من إحراز الهدف بطريقة "رابونا".

هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية، فيتو

تهامي سعيد: حلمي اللعب في دوري الأضواء والشهرة

ومن جانبه قال اللاعب تهامي سعيد الذي يلعب كنجاح ومركز الوسط المدافع، إنه بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي مسابقة (2004) ضمن الفريق الذى كان ضمن صفوفه إياد العسقلاني المحترف في روستوف الروسي وأعجب به مسؤولي الزمالك وطلبوا ضمه لكن فشلت الصفقة بسبب إلغاء مسابقة 2004 تلاها انضمامه للبنك الأهلي لمدة 3 مواسم ثم الاستغناء عنه بدون مقابل وأخيرا اللعب لنادى المجد السكندري

وأضاف اللاعب في تصريحات خاصة لفيتو، انه يتدرب دائمًا على إحراز الأهداف بهذه الطريقة (عندما تكون الكرة على القدم اليسرى) قائلا:"إنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يتصدر الهدف التريند.. وأتمنى اللعب في دوري الأضواء والشهرة يومًا ما وتمثيل المنتخب القومي".

هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية، فيتو1

أرض واسعة لإقامة المباريات

وأصبحت الدورات الرمضانية أكثر تنظيمًا، فبدأ البحث عن أرض واسعة، لا يستثمرها صاحبها، أو ربما لا يسأل عنها، وبدأ رسم خطوط الملعب بالجير، والمرمى بعرضات خشبية، وتم تكوين مجموعات لتنظيم المباريات والمواعيد والجماهير المحتشدة، ولا يوجد زي رسمي موحد بل يكف أن تكون ألوان كل فريق متقاربة، وكان الاشتراك في الدورة باشتراك زهيد، والجوائز عبارة عن طقم رياضي للفريق الفائز وميداليات وكؤوس.

ملاعب النجيل الصناعي

وبدأت الدورات الرمضانية الرياضية في التحول بإقامتها بملاعب النجيل الصناعي التي انتشرت في السنوات الأخيرة وتحت الأضواء الكاشفة في بعض الأحيان ولم يقتصر الأمر على إقامتها بعد الإفطار بل لجوء البعض إلى إعادة المواقف التحكيمية واللجوء لتقنية الفار الخاصة بالدورات الرمضانية والتي من أبرزها استخدام الموبايل لإعادة المواقف ولجوء الحكام إليها في بعض الأحيان.

هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية، فيتو3

دورات رمضان للدعاية

وأخذت الدورات الرمضانية منحنى آخر بقيام المرشحين للانتخابات في عدد من القرى بإقامة تلك الدورات للدعاية الشخصية له من خلال توفير جوائز للفرق وطباعة صور واسم المرشح عليها.

كما تشهد الدورات الرمضانية تنافس كبير بين القري المشاركة للحصول على المراكز الأول لكن أبرز الأزمات التي تواجه تلك الدورات كانت الخلافات في نهاية المباريات والتي تتطلب في بعض الأحيان تدخل المنظمين والأمن بسبب الخروج عن النص بين الفرق.

هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية،فيتو4

جماهيرية الدورات الرمضانية

وتلقى الدورات الرمضانية التي تنظمها القرى قبولًا جماهيريًّا وإقبالًا كبيرًا من الجماهير لتشجيع فريق القرية الخاص بهم ودائمًا ما تفرز تلك الدورات لاعبين مميزين ي مراحل الناشئين وتكون طريقا لهم لطرق أبواب المجد في الأندية بعد ذلك.

وبفضل الاهتمام الكبير للدورات الرمضانية وكرة القدم بصفة خاصة قامت العديد من النقابات والجامعات والمدن الطلابية إلى تنظيم دورات رمضانية رياضية خلال شهر رمضان الكريم نظرا للشغف الكبير للساحرة المستديرة.

هدف خرافي في دورة رمضانية بالشرقية،فيتو5

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