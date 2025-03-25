جيش الاحتلال: هاجمنا "قدرات عسكرية متبقية" في قاعدتي تدمر وT4 بسوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه هاجم قبل قليل "قدرات عسكرية متبقية" في محيط قاعدتين في تدمر وتي فور في محافظة حمص غرب سوريا.

وقال في بيان: "هاجمنا مواقع عسكرية متبقية في قاعدتي تدمر وتي فور العسكريتين السوريتين".

وأضاف أن جيش الاحتلال سيواصل تحركه لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستهدف فها الجيش الإسرائيلي قاعدتي تدمر وتي فور، خلال أسبوع، حيث كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة الماضي 21 مارس مهاجمة قدرات استراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمر وT4 السوريتين.

كما كان طيران الاحتلال قد شن، يوم الخميس الماضي، غارات على مناطق في ريف العاصمة دمشق، فيما استهدف، مساء الإثنين الماضي، مواقع عسكرية جنوب سوريا.

في غضون ذلك واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجددًا، ليل الجمعة السبت، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر مارس الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية التي شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة، في مناطق ريفي درعا والقنيطرة بسوريا وفق إستراتيجية إسرائيلية تهدف إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودها.

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