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خارج الحدود

استشهاد القيادي في حزب الله حسن كمال حلاوي بغارة إسرائيلية (فيديو وصور)

حسن حلاوي، فيتو
حسن حلاوي، فيتو

كشفت مصادر لبنانية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد قيادي عسكري بوحدة الدروع لدى حزب الله  حسن كمال حلاوي بغارة إسرائيلية.

ووفق صحيفة النهار، فإن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة في بلدة قعقعية الجسر جنوب لبنان، استشهد فيها القيادي حسن كمال حلاوي.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد أفادت باستشهاد شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة في بلدة قعقعية الجسر جنوبي البلاد.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، موجة ثانية من الغارات جنوبي لبنان، ردًّا على إطلاق صواريخ على إسرائيل.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لـ "حزب الله".

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حسن كمال حلاوي حزب الله غارة اسرائيلية بلدة قعقعية جنوب لبنان وزارة الصحة اللبنانية

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