تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يواجه سيراليون الليلة بحثا عن النقطة الـ16

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب سيراليون، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

توسيع الفارق مع بوركينافاسو

منتخب مصر يدخل لقاء الليلة أمام سيراليون رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة عشر والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، إلى جانب توسيع الفارق مع منتخب بوركينافاسو، الذي حقق الفوز في الجولة السادسة على غينيا بيساو، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ليستمر في مطاردة الفراعنة على بطاقة التأهل.

منتخب سيراليون، فيتو

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيره للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداداته، أمس الإثنين، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب سيراليون في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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