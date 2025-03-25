انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

أفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعًا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.

وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".

انقطاع الإنترنت عن أغلب المدن السورية لأسباب غير معروفة. pic.twitter.com/ztqMGIDbE3 — Ali Bk (@Bk_Hanas) March 25, 2025

وقال ناشطون عبر منصة "إكس" إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة.

⚠️ Confirmed: Live network data show a nation-scale internet outage across #Syria corroborating reports of a telecommunications disruption affecting multiple cities pic.twitter.com/WEJRIVKhWW — NetBlocks (@netblocks) March 25, 2025

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعًا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام.

فقد سجل في يناير الماضي انقطاعًا في العاصمة دمشق وريفها.

وفي فبراير، كذلك في مطلع مارس الجاري انقطعت خدمة الإنترنت في الجنوب لا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه "عمليات تخريب".

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