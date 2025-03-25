الثلاثاء 25 مارس 2025
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انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

انقطاع خدمة الإنترنت،
انقطاع خدمة الإنترنت، فيتو

أفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس"، في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، أنها رصدت انقطاعًا لخدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا.

وأضافت "نت بلوكس": "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير حول تعطل الاتصالات الذي طال عدة مدن".

وقال ناشطون عبر منصة "إكس" إن سبب الانقطاع في الخدمة غير معروف حتى اللحظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعًا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام.

فقد سجل في يناير الماضي انقطاعًا في العاصمة دمشق وريفها.

وفي فبراير، كذلك في مطلع مارس الجاري انقطعت خدمة الإنترنت في الجنوب لا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه "عمليات تخريب".

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