ابن عم وليد سليمان، وفاة موجه لغة إنجليزية أثناء إمامته لصلاة المغرب في أسوان

توفي موجه لغة إنجليزية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، أثناء إمامته للناس في صلاة المغرب.

وفاة موجه لغة إنجليزية

توفي موجه اللغة الإنجليزية إبراهيم راضي حيث فوجئ المصلون بمسجد التوبة في أسوان أثناء صلاة المغرب أمس الإثنين، بوفاة إمامهم في الصلاة وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة ليلقى ربه على هذه الحالة في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم.

وأكد أهالي أسوان، أن الفقيد من أبناء محافظة المنيا وأنه ابن عم لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، وسيتم مواراة جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة المنيا، بناء على رغبة أسرته، بعد الانتهاء من تجهيز الجثمان والسفر به.

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