نجم الأهلي السابق: زيزو ما لوش مكان في الأهلي وتريزيجيه أفضل منه

يرى أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري ومنتخب مصر أفضل من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.

تريزيجيه أفضل من زيزو

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زيزو لا يوجد مكانه له في الأهلي، في ظل تواجد زيزو وبن شرقي في الموسم المقبل، وهذا ليس تقليل إمكانياته هو لاعب كبير وأي لاعب يتمنى ضمه".



وتابع: "في حالة توظيف زيزو في مركز الجناح في الأهلي، سيتواجد على مقاعد البدلاء، وتريزيجيه أفضل من زيزو، ولكن قد يتم توظيفه في مركز 8، لأنه من الصعب تواجده في مركز الجناح في ظل تواجد تريزيجيه وبن شرقي".



وأضاف: "إمام عاشور، أفضل لاعب في مصر، وبعده إبراهيم عادل، ويأتي زيزو في المركز الثالث".

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