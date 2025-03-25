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أخبار مصر

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

رفع أسعار الوقود،
رفع أسعار الوقود، فيتو
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يتخوف ملايين المصريين من موجه جديدة من ارتفاع أسعار الوقود في بعد انتهاء إجازة عيد الفطر خاصة بعد إعلان الحكومة خطة رفع الدعم عن المواد البترولية  في موعد أقصاه نهاية عام 2025 وذلك وفق لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وهذه الإصلاحات من ضمن خطة اقتصادية تتخذها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي في مجالات أخرى كالتعليم والصحة.

 

وتتخوف  شريحة كبيرة من المصريين من ارتفاع مفاجئ لسعر المواد البترولية وذلك بسبب تأثيرها المباشر على العديد من السلع الغذائية.


تعرف على سيناريوهات لجنة التسعير التلقائي بعد عيد الفطر 

وأكد مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو" إنه من المحتمل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من أبريل 2025، حيث سيتم مراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز للأشهر الثلاثة المقبلة، وفقًا لآلية التسعير التي تربط الأسعار المحلية بتغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن آخر انعقاد للجنة كان في شهر أكتوبر الماضي وأكدت اللجنة في قرارها الانعقاد بعد 6 شهور في وقتها  وبذلك  الأسبوع الثاني من الشهر المقبل ستكون  انتهت فتره 6 شهور التي حددتها اللجنة وكانت اللجنة منذ إنشائها تحدد اجتماعاتها الدورية كل 3 أشهر، لإصدار  قراراتها بشأن تعديل أو تثبيت الأسعار بناءً على المعطيات الاقتصادية.

 

خطة إصلاح اقتصادي 

وأضاف المصدر أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتطلب رفع الدعم عن المواد البترولية، على أن تراعي الحكومة أسعار بعض المنتجات البترولية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطن ومنها السولار.

وأوضح أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجه كبيره من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية  اتخاذ اللجنة رفع أسعار البنزين بكامل مشتقاته  وتبقي على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل أو يواجه ارتفاع طفيف. 

 

زيادة تتراوح ما بين 6 إلى 10 في المائة وفق آخر تسعير 

كما لفت إلى أن اللجنة تقوم بتحديد أسعار الوقود وفقا  لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه زيادات جديدة.

وبالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أوضح أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي، متوقعا بزيادة كبيرة في قرار اللجنة المقبل من قبل لجنة التسعير التلقائي.

 

 رفع الدعم في موعد أقصاه نهاية عام 2025

وفي نفس السياق أشار مصدر مطلع إلى أن هناك توقعات بزياده كبيرة  في أسعار البنزين تتراوح ما بين 6 إلى 10 في المائة  وفق آخر تسعير خاصة بعد تصريحات حكومية بآن برنامج رفع الدعم موعدة نهاية العام الحالي 2025.

 وأضاف أن لجنة التسعير قد تنعقد لمده ثلاث مرات هذا العام وسيكون الاجتماع  القادم  الانعقاد  الأول في هذا العام وبذلك فإن الزيادة القادمة ستكون زياده كبيرة لعدم انعقادها منذ 6 أشهر ماضية.


أسعار الوقود وفق آخر تسعير  

وفقًا لآخر تحديث صادر عن اللجنة في أكتوبر 2024، فإن أسعار المنتجات البترولية المعمول بها حاليًّا هي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

السولار: 13.50 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه/م³

طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه

 

أبرز قرارات اللجنة الأخيرة

في أكتوبر 2024، قررت اللجنة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 7% و17%.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر للحد من الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

تصريحات وزير المالية حول تسعير الوقود

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية في تصريحات سابقة أن مراجعة أسعار الوقود تتم بناءً على متغيرات السوق العالمية وسعر صرف الدولار، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير بدائل تخفف من تأثير أي زيادات محتملة على المواطنين.

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