الأربعاء 14 يناير 2026
موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

المغرب
المغرب
تتجه الأنظار إلى ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لمتابعة مباراة منتخب المغرب ضد نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا 

تنطلق صافرة مباراة المغرب أمام نيجيريا في العاشرة مساء اليوم الأربعاء ضمن نصف نهائي أمم أفريقيا على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام نيجيريا

وتذاع مباراة المغرب أمام نيجيريا في أمم أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس، كما يمكن مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا عبر قناة “الرياضية” المغربية في بثها الأرضي (TNT).

حكام مباراة المغرب ضد نيجيريا 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة منتخبي المغرب ونيجيريا  في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب.

ويدير المباراة الحكم الغاني دانييل لاريا ويساعده الجنوب أفريقي زاكيلي سيويلا والسيراليوني سورو فاتسوني بجانب الحكم الرابع الجابوني صامويل أويكيندا.

ويضم طاقم التحكيم أيضًا الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا للفيديو ويساعده التونسي هيثم قيراط وستيفن أونيانجو ييمبي من إي سواتيني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ضد نيجيريا مع الفائز من نصف النهائي الآخر بين مصر ضد السنغال في نهائي أمم أفريقيا يوم 18 يناير الجاري.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في الكان

وكان منتخب المغرب التقي نظيره النيجيري في بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال 5 مباريات سابقة، وتفوق المغرب على نظيره النيجيري 3 مرات، بينما تفوق النسور في مناسبتين، إحداهما كانت في نصف النهائي في مباراة مشابهة لتلك التي ستقام في الرباط الليلة.

وكانت المواجهة الأبرز بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، عام 1980 وحسمها الأخير لصالحه بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وبلغ حينها المنتخب النيجيري المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ليتوج بلقبه الأول تاريخيًا.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في أمم أفريقيا

المغرب 3-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

المغرب 2-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

نيجيريا 1-0 المغرب (أمم أفريقيا 1980).

نيجيريا 2-0 المغرب (أمم أفريقيا 2000).

نيجيريا 0-1 المغرب (أمم أفريقيا 2004).

مشوار المنتخبين في أمم أفريقيا 2025

استهل منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على تنزانيا (2-1)، قبل أن يتخطى عقبة تونس بنتيجة (3-2)، ليتختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتخطيه أوغندا (3-1).

وأمطر منتخب نيجيريا شباك موزمبيق برباعية دون رد في دور الـ16، قبل أن يتخطى الجزائر بثنائية نظيفة في مرحلة ربع النهائي، ليعبر إلى المربع الذهبي.

فيما افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بتحقيق الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعثر أمام مالي بهدف لكل منهما، ليمطر شباك زامبيا بثلاثية دون رد في الجولة الختامية.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره التنزاني بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يعبر الكاميرون في مرحلة ربع النهائي بثنائية نظيفة.

