اليوم، محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها وإصابتها بـ 40 غرزة في الوجه بسراي القبة

تنظر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسراي القبة “مخلي سبيلها”، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمعاونة صديقها.



وكشف التقرير الطبي للمصابة أنها مصابة بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يومًا.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارًا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سراي القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها 15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.



تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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