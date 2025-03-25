تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح صحية للصائمين خلال شهر رمضان.

خطورة الصيام على الحوامل المصابات بالسكري

وسلطت د.نهي محمد، باحث مساعد المناعة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، الضوء على خطورة الصيام على الحوامل المصابات بالسكري.

هل يمكن للمرأة الحامل المصابة بالسكري الصيام؟



يُمنع صيام الحامل التي تعاني من مرض السكري، سواء كان:



سكري النوع الأول أو الثاني

سكري الحمل



قد يؤدي الصيام إلى اضطرابات خطرة في مستوى السكر في الدم، مما يشكل خطرًا على صحة الأم والجنين.

ينصح باستشارة الطبيب المختص لإدارة الحالة الصحية بأمان خلال الشهر الكريم.

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