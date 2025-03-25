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رياضة

أرقام محرجة، عقدة كأس عاصمة مصر تواصل ملاحقة النادي الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كأس عاصمة مصر، ودع النادي الأهلي  كأس عاصمة مصر عقب الخسارة من فريق طلائع الجيش بعد الخسارة  بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتلاحق النادي الأهلي عقدة كأس عاصمة مصر عقب الهزيمة من طلائع الجيش، حيث واصل الأحمر رقمه السلبي في البطولة بعدم تحقيق أي فوز خلال تاريخ مشاركاته بالبطولة. 

النادي الأهلي عاد للمشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة سابقًا” من بوابة النسخة الحالية، بعد غياب دام لمدة نسختين بعد اعتذار الأحمر عن المشاركة لأسباب مختلفة. 

الأهلي لم يشارك في البطولة سوى في نسختها الأولى فقط والتي أقيمت موسم 2022، حيث تواجد حينها في المجموعة الثانية رفقة الإسماعيلي والمقاولون وسموحة والجونة والبنك الأهلي

 

عقدة كأس عاصمة مصر تواصل ملاحقة الأهلي

وخلال النسخة الأولى التي شارك فيها الأهلي في البطولة بمسماها القديم “كأس الرابطة المصرية” خاض الأحمر حينها 5 مباريات، جمع خلالها 4 نقاط فقط، لم يحقق الفوز في أي منهم، وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة، وتمكن هجوم الفريق وقتها من تسجيل 3 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف. 

وفي النسخة الحالية من البطولة لم يخوض الأهلي حتى الآن سوى مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش والتي تلقي  فيهم الهزيمة. 

مما يعني ملاحقة النادي الأهلي رقم سلبي طوال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس عاصمة مصر بعدما لعب 7 مباريات فقط حتى الآن لم يحقق الفوز في أي منهم. 

 

نتائج الأهلي في كأس عاصمة مصر حتى الآن 

موسم 2022، الأهلي ضد الجونة 0ـ0

موسم 2022، الأهلي ضد الإسماعيلي 1ـ1

موسم 2022، الأهلي ضد المقاولون 1ـ1

موسم 2022، الأهلي ضد سموحة 0ـ3

موسم 2022، الأهلي ضد البنك الأهلي 1ـ1

موسم 2025، الأهلي ضد إنبي 1ـ0  

موسم 2025، الأهلي ضد طلائع الجيش 3ـ1

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