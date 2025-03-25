الثلاثاء 25 مارس 2025
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رصد حدثين خطيرين كلما اقترب منتصف الليل، دراسة تكشف عن مؤشرات لاقتراب ساعة يوم القيامة

ساعة القيامة، فيتو
ساعة القيامة، فيتو

كشفت دراسة عن علاقة مقلقة بين اقتراب "ساعة القيامة" من منتصف الليل وارتفاع معدلات الوفيات الناتجة عن ألزهايمر، والانتحار، والاضطرابات المرتبطة بالكحول والمخدرات، وغيرها.

ومنذ عام 1947، استخدمت نشرة "علماء الذرة" (BAS) "ساعة يوم القيامة" كاستعارة لتوضيح مدى اقتراب البشرية من الإبادة الذاتية، والتي يرمز لها بمنتصف الليل. 

وفي حين ركزت النسخ الأولى من الساعة بشكل أساسي على مخاطر الأسلحة النووية، بدأت النشرة في العقود الأخيرة النظر أيضا في تهديدات وجودية أخرى متطورة، مثل تغير المناخ، والتقنيات التخريبية، والمخاطر السيبرانية، والاضطرابات السياسية.

وتعد "ساعة يوم القيامة" مشهورة لكنها مثيرة للجدل ومع ذلك، حتى الآن لم تجر أي دراسات معروفة لاستكشاف الصلة المحتملة بين هذه الساعة والصحة والوفيات.

وفي دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام ببريجهام"، تم تحليل العلاقة بين معدلات الوفيات والصحة النفسية و"ساعة يوم القيامة"، باستخدام بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، ومشروع "العبء العالمي للأمراض" التابع لمعهد القياسات الصحية والتقييم (IHME 2023) بجامعة واشنطن.  

ووصف المؤلفون العمل كخطوة أولى لفهم العلاقة بين "ساعة يوم القيامة" وصحة الإنسان النفسية والجسدية، ما يفتح الباب لمزيد من النقاشات حول كيف يمكن للمحددات الاجتماعية للصحة (SDOH) أن تؤثر على رفاهية الأفراد، ما قد ينعكس بدوره على الأحداث العالمية الأوسع.

وقال صموئيل جاستن سينكلير، المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير خدمة التقييم النفسي والبحوث (PARSe) في قسم الطب النفسي بمستشفى بريجهام والنساء: "هذه الدراسة تمثل خطوة أولى بحدودها المتأصلة، لكنها تشير إلى وجود جسر بين مصير العالم، وسايكولوجيتنا، وصحتنا. قد يبدو هذا بديهيا، لكنه شيء لم يبحثه أحد من قبل. نأمل أن يفتح الباب لمزيد من النقاش".

وأظهرت نتائج الدراسة أن اقتراب ساعة يوم القيامة من منتصف الليل (ما يشير إلى خطر أكبر) يرتبط بارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن مرض ألزهايمر، والانتحار، والإصابات غير المقصودة، واضطرابات الكحول والمخدرات.

في المقابل، لاحظ الباحثون انخفاضا في معدلات الوفيات الناتجة عن الأورام الخبيثة، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض السكري كلما اقتربت الساعة من منتصف الليل.

ووفقا للمؤلفين، تشير النتائج إلى أنه خلال فترات زيادة المخاطر على المجتمع، قد تكون هناك تغيرات مقابلة في معدلات الوفيات والصحة، وأن المؤشرات الاجتماعية السياسية مثل "ساعة يوم القيامة" قد تكون مفيدة في فهم تأثير المحددات الاجتماعية للصحة على المستوى الكلي.

قال ديفيد سيلبرسويج، المؤلف البارز في الدراسة ورئيس قسم الطب النفسي الفخري في مستشفى بريجهام والنساء: "إن رفاهية الأفراد والمجتمعات والأمم والشؤون الدولية، وكذلك مستقبل جنسنا البشري وكوكبنا، مترابطة. ويمكن للدراسات المستقبلية معالجة هذه التفاعلات المعقدة متعددة الاتجاهات لمواجهة التحديات الكبرى وتوجيه السياسات". 

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الطب النفسي ساعة القيامة الوفيات الزهايمر الكحول ساعة يوم القيامة

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