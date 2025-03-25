مصرع وإصابة 9 أشخاص فى تصادم أتوبيس يقل سودانيين وشاحنة نقل ثقيل بأسوان

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، فى تصادم حادث تصادم وقع على الطريق الدولي "أبو سمبل - أسوان"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس يقل أشخاصًا سوادنيي الجنسية وشاحنة نقل ثقيل، وجارٍ حصر باقي أعداد الحادث.

وتبين أن الحصيلة الأولى للحادث أسفرت عن مصرع شخص سوداني الجنسية لم يتم التعرف عليه حتى الآن، وتم نقله إلى مشرحة أسوان، وأصيب في الحادث - بحسب البيانات الأولية 8 أشخاص، هم: “شحات علي محمد، 40 سنة، كسور متفرقة بالجسم وبالقدم اليسرى، كامل سلامة كامل، 37 سنة، كسر بالقدم اليمنى واشتباه كسر بالجمجمة، محمد أشرف صالح، 40 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، جمال مصطفى محمد، 25 سنة، اشتباه كسر بالترقوة”.

وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

ووقع على الطريق الدولي "أسوان - أبو سمبل" بالقرب من الكيلو 70، بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة السودانية وعلى متنه عدد من المواطنين السودانيين الجنسية، وشاحنة نقل ثقيل، وأسفر عن ضحايا ومصابين.

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