صحفي مخادع وسيئ السمعة، وزير الدفاع الأمريكي يهاجم بطل فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

علق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على حادثة إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين، موضحًا أنه لم يتم إرسال أي خطط عسكرية خلال المحادثة.

ونفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، تقريرًا مثيرًا أمس الإثنين يفيد بأنه أرسل عن طريق الخطأ "خططا عسكرية" حساسة للغاية كجزء من محادثة جماعية على تطبيق "سيجنال" مع مسؤولين كبار في إدارة ترامب.

ورد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، على فضيحة الصحفي في مجلة "ذا أتلانتيك"، الذي يزعم أنه انضم عن طريق الخطأ إلى محادثة مع مسؤولين كانوا يناقشون توجيه ضربات للحوثيين.

وقال هيجسيث للصحفيين بعد وصوله إلى ولاية هاواي الأمريكية: "لم يرسل أحد خططًا عسكرية في الرسائل".

ووصف هيجسيث رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، الصحفي جيفري جولدبرج، بأنه "صحفي مخادع وسيئ السمعة إلى حد كبير، وقد اتخذ من نشر الأكاذيب مهنة له مرارًا وتكرارًا".

وفي أول تعليق له على الواقعة، بعد سؤال من الصحفيين بشأن القضية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه لا يعلم شيئًا حول إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" تم ضمه عن طريق الخطأ إلى مجموعة المراسلة السرية.

هذا وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكي بإجراء "تحقيق ومعاقبة المسؤولين الأمنيين القوميين المتورطين في هذا الخطأ"، معتبرين أن "هذا يعتبر خرقًا صارخًا للأمن القومي ويجب أن تسقط الرؤوس".

كما حث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والجمهوريين في المجلس على العمل مع الديمقراطيين لإجراء "تحقيق كامل" في الحادث.

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