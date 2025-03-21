أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًّا للرد على ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن احتجاز أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في المملكة العربية السعودية.

5 جثث و5 مصابين حصيلة نهائية، محافظ أسيوط يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا عقار النخيلة المنهار

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة العاجلة للمتضررين من حادث انهيار منزل بقرية النخيلة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين في هذا الظرف الصعب مع الرعاية المكثفة للمصابين في المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

بعد بسط السيطرة، الجيش السوداني داخل القصر الرئاسي في الخرطوم (فيديو وصور)

بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة على داخل القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بعد أن شهد محيط القصر معارك عنيفة إثر هجوم شنه الجيش على مليشيا الدعم السريع.

قبل رفع الدعم، تعرف على التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتجاز

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي باتجاه الحكومة لبيع الوقود بأسعار التكلفة الفعلية ورفع الدعم عن المواد البترولية، مخاوف ملايين المصريين من ارتفاع مفاجئ في أسعار أسطوانات البوتجاز، وكانت الحكومة حددت موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2025 وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعين سارة الزعفراني خلفا له (فيديو)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له.

الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالغربية (فيديو)

دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بـ 10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق هائل التهم مصنع بلاستيك بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة 21 مارس 2021، ومن المتوقع أن تسجل اليوم درجات الحرارة 20 درجة نهارا، 9 درجات ليلا.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مرسومًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأمريكي منذ عقود معترضًا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يواجه إثيوبيا الليلة بحثا عن النقطة ال13

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيره المنتخب الإثيوبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

بعد تعذر دخول المعدات، البحث يدويا على مفقودين تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض انهيار العقار المنكوب بقرية النخيلة رغم الشوارع الضيقة مع ازدحام الأهالي مما يعيق دخول المعدات الثقيلة من اللوادر والحفارات حتى الآن.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار

قال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الحكومة صادقت على إنهاء مهام رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

توفي شقيقان وأصيب آخران في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها لقاء مصر وإثيوبيا وتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

يشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة على رأسها مواجهة منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، كما يلتقي الزمالك والأهلي في قمة الكرة النسائية بالإضافة إلى عدد كبير من المباريات في تصفيات المونديال لثلاث قارات.

نجل نتنياهو يتهم رونين بار بمحاولة تنفيذ انقلاب في إسرائيل

اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس الشاباك المقال رونين بار، بمحاولة تنفيذ انقلاب في إسرائيل على غرار دول العالم الثالث في إفريقيا.

صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، شاهد الأهداف والملخص

مباراة البرازيل وكولومبيا، تمكن منتخب البرازيل من تخطي نظيره الكولومبي بصعوبة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

في واقعة غريبة، أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وطلب منه الانتظار حتى يقوم بالاتصال به لاحقًا.

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

أكد محمد جمال لاعب نادي الزمالك والمقاولون السابق، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، زملكاوي ويحب محمود عبد الرازق شيكابالا.

باراجواي تهزم تشيلي وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

كوبا أمريكا، فاز منتخب باراجواي اليوم الجمعة على نظيره تشيلي بثنائية نظيفة، وحسم تأهله إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أعلنت إدارة مطار هيثرو في لندن أن المطار سيظل مغلقًا طوال اليوم الجمعة نتيجة انقطاع كبير في التيار الكهربائي تسبب به حريق اندلع في موقع قريب.

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