الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

أيمن العشري، فيتو
أيمن العشري، فيتو

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًّا  للرد على ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن احتجاز أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في المملكة العربية السعودية.

وقال اتحاد الغرف في بيانه: «تداولت بعض وسائل الإعلام، أنباء لا أساس لها من الصحة عن أيمن العشري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، زعمت أن السلطات السعودية أوقفته فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، وأن ذلك على خلفية نزاع قانوني مع إحدى الشركات السعودية يعود إلى عام 2016، بل وزعمت بعض وسائل الاعلام احتجازه أو منعه من السفر».

حقيقة الامر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا

وأضاف: “حقيقة الأمر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا، بل طُلب منه فقط الإدلاء بشهادته كشاهد في القضية تتعلق بتعاملات تجارية للشركة السعودية، الأمر الذي لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وهو زمن الإدلاء بشهادته كمتعامل مع تلك الشركة محل التحقيق، وأن جهات التحقيق السعودية قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية واحترافية حيث إن أيمن العشري لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية وإنما فقط كشاهد في قضية يتم التحقيق فيها”. 

 

أيمن العشرى لا يواجه أي مشاكل قانونية

وتابع: "بسبب تلك الشائعات، فقد تحركت السفارة المصرية بناء على توجيهات من وزير الخارجية، وتحققت من الأمر الذي تبين أنه عار تمامًا من الصحة، وأن أيمن العشري لا يواجه أي مشاكل قانونية، وإنما هو فقط مطلوب لتقديم شهادته في قضية جار التحقيق فيها بالدمام بالمملكة العربية السعودية".

 

أيمن العشري توجه إلى مكة المكرمة

وأشار الاتحاد إلى أن أيمن العشري توجه إلى مكة المكرمة بعد إدلاء شهادته لأداء مناسك العمرة، ليعود إلى القاهرة يوم غد السبت.

 

العلاقات المصرية السعودية راسخة

وأكد اتحاد الغرف التجارية المصرية قوة العلاقات الأخوية الراسخة  بين المملكة ومصر والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والدور الناجز لاتحاد الغرف السعودية ومجتمع الأعمال في التكامل الاقتصادي بين دولتينا الشقيقتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد العام للغرف التجارية اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية المصرية الاتحاد العام للغرف الاتحاد العام للغرف التجارية السفارة المصرية السلطات السعودية الشركات السعودية العلاقات المصرية السعودية الغرفة التجارية بالقاهرة المملكة العربية السعودية رئيس غرفة القاهرة

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من إنبي

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

كيلو الفاخر يبدأ من 475 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025 بالمحال التجارية

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

معجزات الرسول.. رد عين قتادة فصار من أمهر الرماة

المزيد
الجريدة الرسمية