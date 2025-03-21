بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانًا صحفيًّا للرد على ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن احتجاز أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة في المملكة العربية السعودية.

وقال اتحاد الغرف في بيانه: «تداولت بعض وسائل الإعلام، أنباء لا أساس لها من الصحة عن أيمن العشري، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، زعمت أن السلطات السعودية أوقفته فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة، وأن ذلك على خلفية نزاع قانوني مع إحدى الشركات السعودية يعود إلى عام 2016، بل وزعمت بعض وسائل الاعلام احتجازه أو منعه من السفر».

حقيقة الامر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا

وأضاف: “حقيقة الأمر أنه لم يكن احتجازًا أو توقيفًا، بل طُلب منه فقط الإدلاء بشهادته كشاهد في القضية تتعلق بتعاملات تجارية للشركة السعودية، الأمر الذي لم يستغرق أكثر من عشر دقائق، وهو زمن الإدلاء بشهادته كمتعامل مع تلك الشركة محل التحقيق، وأن جهات التحقيق السعودية قد تعاملت مع الأمر بكل شفافية واحترافية حيث إن أيمن العشري لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية وإنما فقط كشاهد في قضية يتم التحقيق فيها”.

أيمن العشرى لا يواجه أي مشاكل قانونية

وتابع: "بسبب تلك الشائعات، فقد تحركت السفارة المصرية بناء على توجيهات من وزير الخارجية، وتحققت من الأمر الذي تبين أنه عار تمامًا من الصحة، وأن أيمن العشري لا يواجه أي مشاكل قانونية، وإنما هو فقط مطلوب لتقديم شهادته في قضية جار التحقيق فيها بالدمام بالمملكة العربية السعودية".

أيمن العشري توجه إلى مكة المكرمة

وأشار الاتحاد إلى أن أيمن العشري توجه إلى مكة المكرمة بعد إدلاء شهادته لأداء مناسك العمرة، ليعود إلى القاهرة يوم غد السبت.

العلاقات المصرية السعودية راسخة

وأكد اتحاد الغرف التجارية المصرية قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة ومصر والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والدور الناجز لاتحاد الغرف السعودية ومجتمع الأعمال في التكامل الاقتصادي بين دولتينا الشقيقتين.

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