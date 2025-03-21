مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها لقاء مصر وإثيوبيا وتصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

يشهد اليوم الجمعة عددًا من المباريات الهامة على رأسها مواجهة منتخب مصر الأول أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، كما يلتقي الزمالك والأهلي في قمة الكرة النسائية بالإضافة إلى عدد كبير من المباريات في تصفيات المونديال لثلاث قارات.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

بوتسوانا ضد الجزائر - 3 مساءً - SSC1 HD.

جنوب أفريقيا ضد ليسوتو - 3 مساءً- ssc 3.

بوركينا فاسو ضد جيبوتي - 6 مساءً- ssc 2.

رواندا ضد نيجيريا - 6 مساءً- SSC 1.

الكونغو الديمقراطية ضد جنوب السودان - 6 مساءً- SSC Extra 1.

بوروندي ضد كوت ديفوار - 9 مساءً- SSC 2.

غينيا ضد الصومال - 9 مساءً- SSC 3

غينيا الإستوائية ضد ساو تومي - 9 مساءً- SSC Extra 1.

غانا ضد تشاد - 9 مساءً- SSC 1.

إثيوبيا ضد مصر - 11 مساءً - أون تايم سبورت 1

النيجر ضد المغرب - 11 مساءً - Arryadia live HD.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

قبرص ضد سان مارينو - 7 مساءً- بي إن سبورتس 5.

رومانيا ضد البوسنة والهرسك - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.

إنجلترا ضد ألبانيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس 1.

اندورا ضد لاتفيا - 9:45 مساءً- بي إن سبورتس 5.

مالطة ضد فنلندا - 9:45 مساءً- بي إن سبورتس 4.

بولندا ضد ليتوانيا - 9:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

باراجواي ضد تشيلي - 1 صباحًا

البرازيل ضد كولومبيا - 2:45 صباحًا

بيرو ضد بوليفيا - 3:30 صباحًا

الإكوادور ضد فنزويلا - 11 مساءً

دوري المحترفين

راية ضد الداخلية - 9:30 مساءً

دوري الكرة النسائية

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد زد - 9:30 مساءً

المعادي واليخت ضد مسار - 9:30 مساءً

المقاولون ضد مودرن سبورت - 9:30 مساءً

البنك الأهلي ضد بيراميدز - 9:30 مساءً

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