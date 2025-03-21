تصفيات كأس العالم، منتخب مصر يواجه إثيوبيا الليلة بحثا عن النقطة ال13

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، نظيره المنتخب الإثيوبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

لا بديل عن الفوز

منتخب مصر يدخل لقاء الليلة أمام إثيوبيا رافعا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة الثالثة عشر والحفاظ على صدارة المجموعة الأول، بعد أن حقق الفوز في ثلاث جولات وتعادل في جولة واحدة

فوز المنتخب المصري أمام إثيوبيا سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن مباراة الجولة السادسة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة باستاد القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، ويملك حظوظ كبيره للفوز بها، وتوسع الفارق مع أقرب منافسه

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة مصر ضد إثيوبيا في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة -بتوقيت القاهرة - وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة إثيوبيا

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته على إستاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتسديد علي المرمى وتقسيمة في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتي ستقام بالمغرب استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجاء إلغاء المؤتمر الصحفي بناء على طلب من الجانب الإثيوبي ليتم إلغاء المؤتمر قبل وبعد المباراة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

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