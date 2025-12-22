سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 4 و14 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

البصل الأحمر: بين 7 و9.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 18 إلى 28 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 5 و10 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 16 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 10 و18 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 9 و11 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيها عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 10 و14 جنيها.

البامية: من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 30 جنيها عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

