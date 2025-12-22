مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

مواعيد كأس أمم إفريقيا

مالي × زامبيا — الساعة 4:00 مساءً

جنوب أفريقيا × أنجولا — الساعة 7:00 مساءً

مصر × زيمبابوي — الساعة 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى

مالي ضد زامبيا – 4 مساءً

المجموعة الثانية

جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً

مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا

السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً

المجموعة الثالثة

نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

تونس ضد أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

الجزائر ضد السودان – 5 مساءً

المجموعة السادسة

كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً

الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.