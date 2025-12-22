الإثنين 22 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر، فيتو
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.

 

مواعيد كأس أمم إفريقيا

مالي × زامبيا — الساعة 4:00 مساءً

جنوب أفريقيا × أنجولا — الساعة 7:00 مساءً

مصر × زيمبابوي — الساعة 10:00 مساءً

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025

 

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى

مالي ضد زامبيا – 4 مساءً

المجموعة الثانية

جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً

مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا

السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً

المجموعة الثالثة

نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً

تونس ضد أوغندا – 10 مساءً

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة

بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا

الجزائر ضد السودان – 5 مساءً

المجموعة السادسة

كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً

الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً

