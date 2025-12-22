مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير المقبل.
مواعيد كأس أمم إفريقيا
مالي × زامبيا — الساعة 4:00 مساءً
جنوب أفريقيا × أنجولا — الساعة 7:00 مساءً
مصر × زيمبابوي — الساعة 10:00 مساءً
مواعيد مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا 2025
الإثنين 22 ديسمبر
المجموعة الأولى
مالي ضد زامبيا – 4 مساءً
المجموعة الثانية
جنوب أفريقيا ضد أنجولا – 7 مساءً
مصر ضد زيمبابوي – 10 مساءً
الثلاثاء 23 ديسمبر
المجموعة الرابعة
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين – 2:30 عصرًا
السنغال ضد بوتسوانا – 5 مساءً
المجموعة الثالثة
نيجيريا ضد تنزانيا – 7:30 مساءً
تونس ضد أوغندا – 10 مساءً
الأربعاء 24 ديسمبر
المجموعة الخامسة
بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية – 2:30 عصرًا
الجزائر ضد السودان – 5 مساءً
المجموعة السادسة
كوت ديفوار ضد موزمبيق – 7:30 مساءً
الكاميرون ضد الجابون – 10 مساءً
