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محافظات

كانوا رايحين يحيوا ذكرى والدتهم، مصرع شقيقين وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

توفي شقيقان وأصيب آخران في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا. 

الحادث وقع أثناء توجههم إلى محافظة سوهاج لإحياء ذكرى وفاة والدتهم، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

 

وفاة وإصابة 4 أشقاء في حادث تصادم بالمنيا أثناء توجههم لإحياء ذكرى والدتهم

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث شمال كمين العدوة على الطريق الصحراوي الغربي.

 

وفاة وإصابة 4 أشقاء في حادث تصادم بالمنيا

على الفور، تحركت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من مصرع راضي غيطاني أحمد عبد الله (40 عامًا) وشقيقه مرتضى (38 عامًا)، بالإضافة إلى إصابة شقيقيهما، وجميعهم مقيمون في محافظة سوهاج.

 مستشفى العدوة المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، فيما تم إيداع الجثتين في مشرحة المستشفى.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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