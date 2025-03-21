بعد تعذر دخول المعدات، البحث يدويا على مفقودين تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار (فيديو وصور)

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط جهودها في البحث عن مفقودين أسفل أنقاض انهيار العقار المنكوب بقرية النخيلة رغم الشوارع الضيقة مع ازدحام الأهالي مما يعيق دخول المعدات الثقيلة من اللوادر والحفارات حتى الآن.

الشوارع الضيقة تعيق وصول معدات الإنقاذ لموقع انهيار منزل بأسيوط

وتقوم قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي في البحث عن ناجين من أسفل الأنقاض يدويًّا من خلال رفع بعض آثار الانهيار لحين دخول المعدات الثقيلة لموقع المنزل المنهار.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو تيج، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل قديم ومتهالك مأهول بالسكان بقرية النخيلة بمركز أبو تيج.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ بأسيوط وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك شخص يدعى عبد الرازق فتحي نصر.

وأشارت التحريات الأولية أن المنزل انهار على 3 أسر مكونة من 11 شخصًا وتم استخراج جثة لسيدة تدعى "زهراء محمد فتحي" وإصابة "مريم أحمد فرغلي" 10 سنوات، "يوسف أحمد فرغلي "12 سنة، "زينب أبو العلا سالم" 70 سنة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تيج المركزي لحين التصريح بالدفن وجار العرض على النيابة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًَّا بمحيط الانهيار فيما تبحث قوات الحماية المدنية عن ناجين أو ضحايا آخرين أسفل الانهيار.

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