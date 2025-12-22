الشركة المنتجة تصل لاتفاق مع غادة عبد الرازق لاستئناف تصوير مسلسل عاليا

18 حجم الخط

علمت فيتو أن الشركة المنتجة لمسلسل عاليا، وصلت لاتفاق مع الفنانة غادة عبد الرازق على المقابل المادي، وحصلت على دفعة أولى من قيمة المبلغ المالي كي تستأنف العمل.

وكانت قد اعتذرت الفنانة غادة عبد الرازق عن المشاركة في مسلسلها الجديد «عاليا»، الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم، منذ يومين، وكان هناك تفاوض معها.

وعلمت «فيتو» أن سبب اعتذار غادة عبد الرازق يعود إلى خلافات تعاقدية مع الشركة المنتجة، تتعلق بالأجر.

كما كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلاف آخر بينها وبين مؤلف العمل، بعد طلبها زيادة عدد مشاهدها ضمن أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل «عاليا»

مسلسل «عاليا» من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم صبري فواز، نبيل عيسى، بسنت شوقي، وعمرو عابد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية عاليا التي تتورط في محاولة قتل زوجها ضمن سياق درامي مشوق، وتسعى خلال الأحداث لإثبات براءتها، وسط مفاجآت متعددة تكشفها الحلقات تباعًا.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

يُذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها غادة عبد الرازق كان مسلسل «شباب امرأة»، وشارك في بطولته كل من محمود حافظ، يوسف عمر، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، وداليا شوقي، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، وهو من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

