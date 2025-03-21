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رياضة

صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، شاهد الأهداف والملخص

فينيسيوس، فيتو
فينيسيوس، فيتو

 مباراة البرازيل وكولومبيا، تمكن منتخب البرازيل من تخطي نظيره الكولومبي بصعوبة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـكأس العالم 2026.

جاء هذا الفوز بعد تعثر البرازيل في مباراتين سابقتين، حيث تعادل مع فنزويلا خارج الديار، ثم مع أوروجواي على أرضه.

 

أحداث مباراة البرازيل وكولومبيا

تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 10 من المباراة، بعد أن سجل رافيينا، لاعب برشلونة، هدفًا من ضربة جزاء.

ونجح لويس دياز، لاعب ليفربول، في تسجيل هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 41، بعد تمريرة دقيقة من جيمس رودريجيز.


وفي الدقيقة 53، تصدى حارس مرمى كولومبيا كاميلو فارجاس لتصويبة قوية من رافيينا، مما حال دون تقدم البرازيل.


وفي الدقيقة 64، سجل منتخب كولومبيا هدفًا، لكنه أُلغي بسبب التسلل بعد إشارة من الحكم المساعد.

 


قاتل للبرازيل

في الدقيقة 90+9، تمكن فينيسيوس نجم منتخب البرازيل بتسجيل هدف صاروخي قاتل من خارج منطقة الجزاء، ليُنهي المباراة بفوز ثمين.

 

ترتيب التصفيات

بعد هذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب البرازيل إلى 21 نقطة، ليتصدر المركز الثاني مؤقتًا في جدول التصفيات. 

بينما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة، ليحتل المركز السادس خلف الإكوادور بفارق الأهداف.

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