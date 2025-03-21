باراجواي تهزم تشيلي وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا (فيديو)

كوبا أمريكا، فاز منتخب باراجواي اليوم الجمعة على نظيره تشيلي بثنائية نظيفة، وحسم تأهله إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وجاء هدفا باراجواي أمام منتخب تشيلي، المتوج باللقب عامي 2015 و2016، بأقدام برايان ساموديو وميجيل ألميرون في الدقيقتين 33 و58، وجاء هدف ألميرون من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع منتخب باراجواي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الأرجنتيني المتصدر، بينما تجمد رصيد منتخب تشيلي عند خمس نقاط في المركز الثالث.

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