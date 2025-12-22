طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة في بنك مصر

18 حجم الخط

يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يتم احتساب نقاط لبطاقات بنك مصر الإئتمانية كنانة للمعاملات الإسلامية بدءً من فئة البطاقات الجولد , وهي خدمة مقدمة من بنك مصر تمنح العملاء نقاط مكافآت عن كل عمليات الشراء المنفذة محليا ودوليا لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري.

كما يمكن للعملاء التسجيل عبر الموقع التالي للاطلاع على النقاط المتاحة للعملاء

www.bmrewardsclub.com

مع العلم انه يمكن معرفة تفاصيل النقاط واستبدالها من خلال تطبيق الموبايل

البنكي وللاطلاع على تفاصيل النقاط وكيفية استبدالها يرجى زياره الرابط التالى:

https://bnkmsr.com/3zUEJk2

ومن جانب آخر، يبحث العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تحويل المرتبات على الحساب الإسلامي.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه بالفعل هناك إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب الإسلامي.

يقدم بنك مصر لعملاء الحساب الإسلامي عدة خدمات، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا

4-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

5-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

ومن جانب آخر تساءل العديد من عملاء بنك مصر حول إمكانية تغيير الحساب الخاص بهم من توفير الجاري أو العكس.

وقال مسؤولو بنك مصر في إجابة على ذلك التساؤل عبر الصفحة الرسمي للبنك اليوم، إنه غير متاح تغيير نوع الحساب إلى حساب البنك الآخر ويمكن للعملاء فتح حساب آخر فى حالة رغبتهم فى ذلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.