6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، وتشمل سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة بانخفاضات تراوحت بين جنيه و6 جنيهات، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 في المحال التجارية والأسواق، وتشمل أسعار زيت الذرة، وسعر زيت عباد الشمس، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91.5 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد من 60 إلى 132 جنيها للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 90.5 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت العباد سلايت من 65 إلى 115 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 109 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 135 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 112 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 135 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت التمويني في المجمعات الاستهلاكية

يشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية طرحت عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري.

يضاف إلى ذلك استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، بما يوفر بدائل متنوعة تناسب احتياجات المواطنين.

