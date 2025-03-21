نجل نتنياهو يتهم رونين بار بمحاولة تنفيذ انقلاب في إسرائيل

اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيس الشاباك المقال رونين بار، بمحاولة تنفيذ انقلاب في إسرائيل على غرار دول العالم الثالث في إفريقيا.



وكتب يائير نتنياهو، على مواقع التواصل الاجتماعي أن "رونين بار يحاول تنفيذ انقلاب من خلال منظمة مسلحة تشبه دول العالم الثالث في إفريقيا".

وأضاف يائير نتنياهو: "في أي فيلم يعيش؟ هل نسي هو (رونين بار) وأصدقاؤه في "الدولة العميقة" من هو صاحب السلطة في أمريكا؟ "يجب عليهم الخروج من الفيلم الذي يعيشون فيه".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، في اجتماع مساء أمس الخميس، بينما قرر بار عدم الحضور.

وعوضًا عن ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات لاذعة لنتنياهو، الذي يقول إنه لم يعد يثق ببار. وفي الوقت نفسه، توافد آلاف المتظاهرين إلى المكاتب الحكومية احتجاجًا على إقالته.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن إقالة رئيس الشاباك تمت الموافقة عليها بالإجماع، وأنه سينهي منصبه في 10 أبريل، أي بعد نحو ثلاثة أسابيع، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للشاباك مكانه.

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