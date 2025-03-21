جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أعلنت إدارة مطار هيثرو في لندن أن المطار سيظل مغلقًا طوال اليوم الجمعة نتيجة انقطاع كبير في التيار الكهربائي تسبب به حريق اندلع في موقع قريب.



ونشر المطار، الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحامًا عالميًّا، بيانًا عبر منصة "إكس" جاء فيه: "نتيجة حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة، يواجه هيثرو انقطاعًا واسعًا في الكهرباء".

🚨Just in: London Heathrow Airport will be closed all day tomorrow due to a significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/LpeBVM6Hws March 21, 2025

وأضاف: "لضمان سلامة المسافرين والعاملين، سيبقى المطار مغلقًا حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس".

من جهتها، أوضحت فرقة إطفاء لندن أن الحريق نشب في محول كهربائي داخل المحطة الفرعية، حيث هرعت 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء للسيطرة على الحادث.

A major power outage triggered by a fire at an electrical substation has forced the closure of London Heathrow Airport through Friday 21 March.



According to a statement by the airport, Heathrow will be closed to flight operations until midnight Friday 21 march as a result.… pic.twitter.com/M6Iuze3y2l — AviationSource (@AvSourceNews) March 21, 2025

وقال بات جولبورن، مساعد مفوض فرقة الإطفاء: "تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 29 شخصًا من المباني المجاورة ونقلهم إلى مكان آمن، وكإجراء احترازي، فرض طوق أمني بطول 200 متر، مع إجلاء حوالي 150 شخصًا من المنطقة".

🇬🇧- London Heathrow Airport has been closed due to power outages caused by an electrical substation fire in Hayes which is being battled by dozens of firefighters. pic.twitter.com/JaoWLKwWc2 — Iyane (@XTechPulse) March 21, 2025

وأوصت إدارة المطار المسافرين بتجنب القدوم إلى المطار، داعية إياهم إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات إضافية حول الوضع.

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