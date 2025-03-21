جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)
أعلنت إدارة مطار هيثرو في لندن أن المطار سيظل مغلقًا طوال اليوم الجمعة نتيجة انقطاع كبير في التيار الكهربائي تسبب به حريق اندلع في موقع قريب.
ونشر المطار، الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحامًا عالميًّا، بيانًا عبر منصة "إكس" جاء فيه: "نتيجة حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة، يواجه هيثرو انقطاعًا واسعًا في الكهرباء".
وأضاف: "لضمان سلامة المسافرين والعاملين، سيبقى المطار مغلقًا حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس".
من جهتها، أوضحت فرقة إطفاء لندن أن الحريق نشب في محول كهربائي داخل المحطة الفرعية، حيث هرعت 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء للسيطرة على الحادث.
وقال بات جولبورن، مساعد مفوض فرقة الإطفاء: "تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 29 شخصًا من المباني المجاورة ونقلهم إلى مكان آمن، وكإجراء احترازي، فرض طوق أمني بطول 200 متر، مع إجلاء حوالي 150 شخصًا من المنطقة".
وأوصت إدارة المطار المسافرين بتجنب القدوم إلى المطار، داعية إياهم إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات إضافية حول الوضع.
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