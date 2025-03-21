أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

في واقعة غريبة، أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وطلب منه الانتظار حتى يقوم بالاتصال به لاحقًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل فقد اتصل ماكرون بزيلينسكي خلال محادثة للرئيس الأوكراني مع الصحفيين، فالتقط الهاتف وأوضح أنه يتحدث إلى وسائل الإعلام، ووعد بمعاودة الاتصال خلال 15-20 دقيقة.

ورصد مقطع فيديو طلب فلاديمير زيلينسكي، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء الاتصال فورًا.

وكان زيلينسكي قد طلب التحدث إلى الصحفيين، عندما اتصل به ماكرون، ما دفعه للرد ومطالبة ماكرون بالانتظار لدقائق.

"Emmanuel, can I call you back?" Zelenskyy received a call from French President Macron DURING an online briefing with journalists.



The Ukrainian president interrupted and agreed with his French counterpart that he would call him back in 20 minutes, and explained to the media… pic.twitter.com/6LZmVTkAeo — kolibri.93 (@viktorikolibri) March 20, 2025

بحسب الصحيفة أوقف الرئيس الأوكراني المؤتمر الصحفي للرد على هاتفه، مازحًا بأدب: "آسف يا إيمانويل... لدي محادثة مع بعض الصحفيين فقط".

وتابع: "هل يمكنني معاودة الاتصال بك بعد بضع دقائق، 15-20 دقيقة؟ من فضلك، شكرًا لك يا إيمانويل".

بعد لحظات، قال زيلينسكي للصحفيين: "علاقاتنا وثيقة. إنه يساعدنا كثيرًا. أنا ممتن جدًّا له".

وتابع: "سأتصل به بعد محادثتنا"، مقدرا أنه يتحدث مع ماكرون "مرة واحدة يوميًّا في المتوسط".

ولفتت الصحيفة، إلى أن زيلينسكي، علق بعد ذلك على مكالمته الهاتفية مع ماكرون، بالقول: "لدي علاقات وثيقة مع ماكرون، وهو يساعدنا كثيرًا وأنا ممتن له كثيرًا".

كما أشار زيلينسكي إلى أن ماكرون "يحدثه بمتوسط مرة يوميًّا"، وأنه سيعاود الاتصال به بعد انتهاء مؤتمره الصحفي.

وأمس وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنها إيجابية وموضوعية وصريحة.

وأوضح زيلينسكي أن ترامب أطلعه "على تفاصيل محادثته مع بوتين والقضايا الرئيسة التي ناقشها معه"، وأشار إلى أنه أكد لترامب استعداد بلاده لتنفيذ وقف إطلاق النار المقترح من الجانب الأمريكي بما يشمل خطوط المواجهة.

وكان الجانب الأمريكي أعلن أن ترامب وزيلينسكي أجريا "اتصالًا رائعًا".

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