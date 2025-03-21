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الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالغربية (فيديو)

حريق مصنع بلاستيك
حريق مصنع بلاستيك بالغربية، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية بـ 10 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على حريق هائل التهم مصنع بلاستيك بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل ما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن.

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حريق هائل في مصنع بلاستيك بالغربية (صور)

وتلقى الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ عن تصاعد ألسنة اللهب من المصنع.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

ووفقًا لشهود عيان، فقد اندلع الحريق بشكل مفاجئ، وسط محاولات من العمال لإخماده قبل وصول فرق الإطفاء، إلا أن طبيعة المواد البلاستيكية سريعة الاشتعال ساهمت في انتشار النيران بسرعة.

وتواصل الجهات المعنية بـ محافظة الغربية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه وتقدير حجم الخسائر.

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