6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ارتفاعًا اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 73 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 60 و115 جنيها للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 109 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 56 إلى 57 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 65 و66 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

 

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة في بنك مصر

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

