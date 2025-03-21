زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

أكد محمد جمال لاعب نادي الزمالك والمقاولون السابق، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، زملكاوي ويحب محمود عبد الرازق شيكابالا.



وقال جمال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "زاملت محمد صلاح، نجم ليفربول في المقاولون العرب، وهو زملكاوي، ومحمد النني أهلاوي".



وأكمل: "كنا نتواجد في المعسكرات، ونشاهد المباريات، ومحمد صلاح، يحب الزمالك، وكان يتفاعل مع المباريات، وبيحب شيكابالا جدًّا".

سر عدم انضمام صلاح إلى الزمالك

وأضاف: "ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، سبب عدم التعاقد مع محمد صلاح، بجانب حسن شحاتة، الذي طلب ضم لاعب وسط بدلًا من صلاح بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه مثل شيكابالا ومحمد إبراهيم، وتم ضم إسلام عوض".

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