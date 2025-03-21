بعد بسط السيطرة، الجيش السوداني داخل القصر الرئاسي في الخرطوم (فيديو وصور)

بسط الجيش السوداني سيطرته الكاملة على داخل القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، بعد أن شهد محيط القصر معارك عنيفة إثر هجوم شنه الجيش على مليشيا الدعم السريع.

وأفاد مصدر ميداني بأن الجيش السوداني يعمل على “مطاردة العدو داخل السوق العربي بوسط الخرطوم”.

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الجيش السوداني يبسط سيطرته الكاملة على القصر الجمهوري بالعاصمة #الخرطوم وتأكيد رسميًا من غرفة السيطرة.

مبرووووك يا شعب السودان الحبيب ✌️✌️✌️

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا عزاء لدويلة الشر.. #القصر_الجمهوري #السودان pic.twitter.com/PuKlrSG1MM March 21, 2025

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مرفقا بعدة صور وفيديو قصير لقيادي بالجيش السوداني من داخل القصر الجمهوري.

وأمس الخميس، شهدت منطقة القصر الرئاسي معارك شرسة وأصوات انفجارات مدوية، وذكرت تقارير صحفية أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من السيطرة الكاملة على المدخل الجنوبي لجسر المك نمر، مما يعزز سيطرتها على الجسر من جهتي بحري والخرطوم.

الجيش السوداني داخل مباني القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم #السودان #نبأ_السودان pic.twitter.com/oVtLilD4us — نبأ السودان - Sudan Nabaa (@sudannabaa) March 21, 2025

كما استعاد الجيش السيطرة على مبنى العمارة الكويتية ونادي الزوارق، بالإضافة إلى برجي التضامن والمشرق وعدد من المباني العالية التي تطل على الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي.

ومنذ بداية الشهر الماضي، تمكن الجيش السوداني من استعادة العديد من المناطق الحيوية في العاصمة الخرطوم، بينما لا تزال بعض المناطق تحت سيطرة "قوات الدعم السريع"، بما في ذلك الوزارات الرئيسية وبنك السودان المركزي.

[الفيديوهان]، (على اليمين،جسر المك نمر من ناحية الخرطوم)، (على اليسار،المقطع، بعد السيطرة على العمارة الكويتية، القوات على بعد أمتار قليلة من القصر.)

[] تتواصل العمليات بمحيط القصر الجمهورى، القوات المسلحة والمساندة، بعد سيطرتها منذ عدة أسابيع على جسر المك نمر من ناحية بحرى،… pic.twitter.com/xoJ6ezNXnj — أحمد البلال الطيب (@ahmed_albalal) March 20, 2025

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعيد إعلان الجيش السوداني أنه بدأ المرحلة الأخيرة من القضاء على مليشيا الدعم السريع.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت الأربعاء، القضاء على قائد قوة وعناصر في الدعم السريع، حاولوا التسلل الي داخل مدينة الفاشر.

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