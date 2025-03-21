قبل رفع الدعم، تعرف على التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتجاز

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي باتجاه الحكومة لبيع الوقود بأسعار التكلفة الفعلية ورفع الدعم عن المواد البترولية، مخاوف ملايين المصريين من ارتفاع مفاجئ في أسعار أسطوانات البوتجاز، وكانت الحكومة حددت موعد أقصاه نهاية العام الحالي 2025 وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية

وقرار تحريك سعر أسطوانات البوتجاز، يصدر بقرار منفردا من رئيس الوزراء وليس من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية،وذلك من خلال مراجعة تسعير الغاز للأنشطة المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية وطبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. على أن يتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المقرر تحريك أسعار اسطوانات البوتجاز الشهر المقبل لمرور 6 شهور علي آخر زيادة.



وترصد" فيتو" في هذا التقرير قيمة ما تتحمله الحكومة في دعم اسطوانات البوتجاز. التجاري والمنزلي والتكلفة الفعليه لاسطوانة ولماذا تسعي الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل بدلا من البوتجاز وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد غاز الهي ‘البوتجاز".



وأكد مصدر بوزارة البترول لـ"فيتو" أن فاتورة دعم اسطوانات البوتجاز أصبحت كبيرة جدًا ووصلت إلى مرحلة تستوجب إعادة التوازن فيما يتعلق بتكلفة اسطوانة البوتجاز، لافتا إلى أن الحكومة في حاجة لإعادة التوازن للقدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات.

وأضاف أن تحويل الدعم الي من نقدي الي عيني يصب في مصلحة المواطن بسبب تحويل هذا الدعم الي مصادر اخري كالتعليم والصحه

التكلفة الفعلية لاسطوانة البوتجاز



وفيما يتعلق بتكلفة أنابيب البوتاجاز، أوضح أن الدولة تستهلك 280 مليون أنبوبة سنويًا، وكانت تدعمها بأكثر من 60 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة الأنبوبة الواحدة تترواح مابين 340 إلى 400 جنيهًا حسب التقديرات، بينما تباع للمواطن بـ150 جنيه، مما يعني أن الدولة تدعمها بـ240 جنيهًا تقريبا وينطبق ذلك علي أنبوبة البوتجاز التجاري.

وأوضح أنه من الصعب الاستمرار في هذا الوضع، لذلك لابد من رفع الدعم عن اسطوانات البوتجاز،لتمكين الدولة من تقديم الخدمة.

وتوقع المصدر بأنه من المرتقب أن يصدر مجلس الوزراء قرار قريبا بتحريك اسعار اسطوانات البوتجاز وذلك وفق خطة رفع الدعم عن المحروقات والتي تشمل أسطوانات البوتجاز

وأشار إلى أن وزراة البترول تعمل علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمدن والقرى من خلال مبادرة حياة كريمة،حيث تم توصيل الغاز لملايين الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

كما لفت إلى أن هناك فوائد بيئية تنتج عن تقليل استخدام أنابيب البوتاجاز، حيث يساهم الغاز الطبيعي في خفض الانبعاثات الضارة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومع التوسع المستمر، يتحول الغاز الطبيعي إلى جزء لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية

استيراد البوتجاز من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي

وكشف مصدر بالهيئة العامه للبترول أن الهيئة استوردت موخرا نحو 420 ألف طن من المنتجات البترولية "سولار وغاز الطهي"

وأشار إلى أن الشحنات موزعة بين نحو 280 ألف طن سولار، وقرابة 140 ألف طن بوتاجاز "غاز الطهي،مضيفا بأنه رفع الدعم عن اسطوانات البوتجاز. ضروريا وفي نفس الوقت التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق التي لم تصلها شبكه الغاز الطبيعي لأنها توفر علي ميزانية الدولة مليارات الدولارات

الاعتماد علي الغاز الطبيعي بدلا من البوتجاز يوفر 2 مليار سنويا



وفي ذات السياق، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق في تصريحات سابقة، عن التكلفة الحقيقية لأنبوبة البوتاجاز في الوقت الذي يتم فيه توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميا، مشيرا إلى أنه يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأكد وزير البترول السابق أن تكلفة اسطوانة الغاز تصل إلى 400 جنيه ولذلك تسعى الدولة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل لتخفيض تكلفة اسطوانة الغاز



آخر تسعير لأسطوانات البوتجاز التجاري والمنزلي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 1300 لسنة 2024، الذي تضمن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، في إطار تعديلات على نظام التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

ونص القرار على أن سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام للمستهلك سيصبح 150 جنيهًا، وذلك تسليمًا من مستودعات التوزيع.

كما تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام عند 200 جنيه.

وأوضح الخطاب الصادر من رئيس الوزراء أن سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه.

وتضمن القرار ايضا أن تكون هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية.

وتم تطبيق هذه الأسعار اعتبارًا بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

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