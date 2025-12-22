الإثنين 22 ديسمبر 2025
اقتصاد

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23511 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 106 جنيهات.

النطاق السعري: من 11 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 14460 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 200 جنيه.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 16933 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 3000 جنيه.

النطاق السعري: من 5180 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24380 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 585 جنيها.

النطاق السعري: من 11 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13110 جنيهات للطن.

التغيير: انخفاض 1219 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

