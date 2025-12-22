18 حجم الخط

في خطوة تصعيدية تهدف إلى كشف التجاوزات، تقدم المهندس حازم عايش مرشح حماة وطن بدائرة بنها وكفر شكر بمذكرة وشكوى رسمية للجهات المختصة، تتضمن رصدًا دقيقًا للمخالفات التي شهدتها جولة الإعادة في الدائرة الأولى (بنها وكفر شكر).

مذكرات رسمية تطعن في انتخابات "بنها وكفر شكر"

جاء في الشكوى عدد من المخالفات خرق الصمت الانتخابي ورصد استمرار الدعاية والتوجيه المباشر أمام اللجان وفي محيطها طوال أيام الاقتراع، في مخالفة صريحة للقانون.

أوضح مرشح حماة الوطن تقديم أدلة ومستندات حول عمليات شراء أصوات ممنهجة، مما أثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين الحقيقية بالإضافة إلى انتهاكات يوم الاقتراع من خلال توثيق حالات تزوير وتوجيه قسري لبعض الفئات داخل وبجوار مقار اللجان.



وجاء في مذكرة الطاعن أن الأمر لم يعد مجرد منافسة انتخابية، بل هو معركة من أجل كرامة الناخب في بنها وكفر شكر. والصمت على هذه التجاوزات هو مشاركة فيها، ولذلك تم اتخاذ المسار القانوني لضمان حقوق الناخبين بعيدا عن إغراءات المال السياسي في انتظار كلمة القضاء والجهات الرقابية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

