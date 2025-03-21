الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة ويعين سارة الزعفراني خلفا له (فيديو)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له.

وكان سعيد استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها برئاسة الحكومة.

قيس سعيد ورئيس الحكومة المقال، فيتو

وشدد الرئيس التونسي في هذا اللقاء على ضرورة العمل لمزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي وعلى تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي.

كما أفادت الرئاسة أن سعيّد قرر تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان.

وكانت الزعفراني، تشغل منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ 11 أكتوبر 2021 حتى هذا اليوم، قبل تعيينها رئيسة للوزراء.

وسارة الزعفراني حرم الزنزري من مواليد تونس العام 1963، متزوجة وأم لثلاثة أبناء، حاصلة على شهادة مهندس متخرج في اختصاص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا.

وقبيل تعيينها رئيسة للحكومة، أكدت الزعفراني خلال جلسة برلمانية عامة الأربعاء أنها تقاوم الفساد بكل أنواعه وأن كل من يثبت ضلوعه في الفساد سيتحمل مسؤوليته.

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