5 جثث و5 مصابين حصيلة نهائية، محافظ أسيوط يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا عقار النخيلة المنهار

وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط فرق الإغاثة التابعة للتضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة العاجلة للمتضررين من حادث انهيار منزل بقرية النخيلة، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين في هذا الظرف الصعب مع الرعاية المكثفة للمصابين في المستشفى حتى تماثلهم للشفاء.

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار منزل النخيلة

وتفقد محافظ أسيوط، فجر اليوم موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج، حيث تابع جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والإنقاذ التابعة للمحافظة والحماية المدنية وتم استخراج 5 جثامين حصيلة الوفيات وإنقاذ 5 آخرين مصابين ونقلهم لمستشفى أبو تيج النموذجي وجارٍ البحث عن ناجين تحت الأنقاض ورفعها.

انهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بحري قرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بشارع بين الجناين يقطنه 3 أسر وعلى الفور انتقل المحافظ يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة أبو تيج إلى موقع الحادث فور الإبلاغ للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأكد محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف ومعدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات ورؤساء مراكز ديروط والبداري وساحل سليم وحي شرق وحي غرب للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وفرض كردون أمني حول الموقع وفصل كافة المرافق حيث تم استخراج جثث 5 ضحايا و5 مصابين ونقلهم لمستشفى أبو تيج النموذجي.

وأوضح محافظ أسيوط أن كافة الأجهزة المعنية كانت تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، وتكثيف عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن وحدة التدخل والإنقاذ السريع التابعة للمحافظة تستخدم كافة المعدات لتسريع عمليات رفع الأنقاض.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وانتقل فريق النيابة العامة لمعاينة موقع الانهيار وجارٍ استخراج تصاريح دفن الجثامين وتسليمها لذويهم.

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