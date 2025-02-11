أخبار مصر: ترامب يلوح بقطع المساعدات عن مصر، إجراء جديد ضد معلم وزوجته بطلا واقعة طابور الصباح، كشف أثري عن أسماء بناة الأهرامات

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن ظهر السبت سأدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار بغزة وتفتح أبواب الجحيم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيدعو إلى إلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت.

قبلته وأهدته بوكيه ورد، إحالة الزوجين أصحاب واقعة طابور المدرسة بالشرقية للنيابة الإدارية

قبلت يده وأهدته بوكيه ورد.. أحالت جهات التحقيق المختصة بمديرية التعليم بمحافظة الشرقية الزوجين أصحاب واقعة فيديو طابور المدرسة للتحقيق إلى النيابة الإدارية.

جديد من نوعه، زاهي حواس يعلن كشفا أثريا سيبهر العالم بالأهرامات (فيديو)

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق: إن هناك 10 آلاف عامل اشتركوا في بناء الأهرامات، مؤكدًا أنه من خلال اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست تم إثبات أن المصريين القدماء هم بناة الأهرامات وهذه هي الرسالة الأهم للعالم.

ترامب يلوح بوقف المساعدات لمصر والأردن إذا رفضتا خطة غزة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بإمكانية وقف المساعدات لمصر والأردن إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين بموجب خطته لتهجير سكان قطاع غزة.

ريم البارودي: زواجي من راجل لابس حلق غلطة وندمانة عليها (فيديو)

قارنت الفنانة ريم البارودي بين زيجتها الأولى والثانية، ولوحت أنها تعيش قصة حب أو ربما تتزوج للمرة الثالثة، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل.

مصر عصية على ترامب، خبير يتحدث عن إنجاز كبير في سيناء لم يحدث منذ آلاف السنين

سيناء، من وسط الظلام يظهر النور من وسط الخراب يأتي التعمير، هذا ما حدث في سيناء بعد دحر الإرهاب الأسود، حيث تدفقت مياه النيل عبر ترعة السلام (الشيخ جابر) حتى بئر العبد بعد انقطاع آلاف السنين.

بيان هام من تاون جاس لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز اليوم

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” أعمال توصيل غاز طبيعي في كمبوند ليك فيو بوتيك بمنطقة التجمع الأول وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر فبراير 2025 بداية من الساعة العاشرة مساء.

والدة الفنانة إنجي مراد تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها بعد وفاتها أثناء الولادة

فيما لا تزال وفاة الفنانة السورية إنجي مراد أثناء الولادة حديث مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما أن طفلها لحق بها، كشفت والدتها المكلومة تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة فلذة كبدها.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الريال ومان سيتي ومواجهات القطبين بالدوري

تجري مساء اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والملحق المؤهل لدور ال16 في دوري أبطال أوروبا.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعثر على وثائق جديدة تتعلق باغتيال جون كينيدي

اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي)، نحو 2400 وثيقة جديدة غير سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون كينيدي.

تصل إلى 4 آلاف دولار، الأعلى للجامعات يوافق على رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج ومرافقيهم

أثار منشور المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس المرافقين، والذي يقضي الموافقة على تحصيل مقابل الخدمة المميزة لاستخدام المنصة الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس المعارين للخارج والمرافقين للزوجة للزوج، غضب المعارين للخارج، ووصفوه بأنه غير قانوني.

ظهر خلف ترامب، كيف وصل "كأس العالم إلى البيت الأبيض؟ وما دور إنفانتينو

منذ عودته إلى البيت الأبيض، يلفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتباه بقراراته وتصريحاته المزلزلة، سواء ما يخص الداخل الأمريكي أو العالم.

أمطار ورياح، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية.

الأهلي يواجه غزل المحلة "المنتشي" وعينه على صدارة الدوري

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره غزل المحلة في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بأمر ترامب، جوجل تغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا لمستخدمي خرائطها بالولايات المتحدة

قامت شركة جوجل بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" لمستخدمي خدمة الخرائط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أعادت الحكومة الأمريكية تسمية المسطح المائي بشكل أحادي.

عفت نصار يدافع عن ناصر ماهر بعد واقعة لاعب الإسماعيلي: العقوبة مبالغ فيها وهو ما ضربوش برصاصة

أكد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يتمنى تواجد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وسط الملعب بمباراة القمة.

ترحيلات الجيزة تتسلم عصام صاصا تمهيدا للإفراج عنه من قسم شرطة الطالبية

تسلمت قوة من قسم ترحيلات الجيزة مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه بالكيلو 10 ونص بطريق القاهرة الإسكندرية تمهيدًا لترحيله إلى قسم شرطة الطالبية لفحص موقفه القانوني والتأكد من عدم وجود أحكام أخرى صادرة بحقه ومن ثم خروجه من القسم لمنزله عقب التأكد من عدم وجود أي قضايا أخرى ضده مطلوب على ذمتها.

ريفيرا الشرق الأوسط، ترامب يعرض تفاصيل مشروع غزة وهدفه في أراضي مصر والأردن

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، مشروعه المزعوم لشراء قطاع غزة، وتهجير سكانه قسريا بهدف تحويله إلى ما اسماه "ريفيرا الشرق الأوسط".

اليوم، الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز من بوابة فاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب.

امرأة غامضة تظهر في لوحة رسمها بيكاسو قبل 123 عاما

اكتشف خبراء الترميم في معهد للفنون بلندن، رسم امرأة غامضة في لوحة زيتية للرسام الإسباني بابلو بيكاسو، الراحل في 1973 بعمر 92 عامًا باستخدام الأشعتين السينية وتحت الحمراء.

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألومنيوم

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.

غزة للمصريين، جون بولتون يقترح حل الدول الثلاث لقضية فلسطين ونسيان الدولتين

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، أن فكرة امتلاك واشنطن لـ قطاع غزة لا تستند إلى أي إستراتيجية أمن قومي متماسكة، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنسيان حل الدولتين.

صابرين تكشف سر تمردها: صالحت روحي بعد سنوات من المعاناة (فيديو)

قالت الفنانة صابرين: "صالحت نفسي من 4 أو 5 سنين فقط لما حسيت إني تعبت ومش قادرة أكمل فقررت أتمرد على الوضع اللي كنت فيه".

مسلسل قديم تناول فكرة ترامب عن تهجير الفلسطينيين ومكان نقلهم (فيديو)

تناول مسلسل كوميدي أمريكي بث قبل عقود، فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع الأولى من ولايته.

ترامب: أوكرانيا قد تصبح روسية يوما ما

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أوكرانيا يجب أن تضمن سلامة الموارد التي خصصتها واشنطن لها، مشيرًا إلى أنها "قد تصبح روسية يومًا ما".

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